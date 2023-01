Luciana Fuster confirmó que participará en el Miss Perú y expertos en certámenes afirman que la integrante de “Esto es guerra” podría ser la ganadora para representar al país en el Miss Universo.

Recientemente, el missólogo colombiano Aitor Marín realizó un video con el peruano Tonny Dueñas y solo tuvo buenos comentarios para la novia de Patricio Parodi.

“Esta peruana espectacular, esa mujer tiene... es muy mediática y es bellísima. Yo cuando vi su perfil la verdad me impactó muchísimo” , comentó.

Por su parte, Dueñas le contó a Marín que existe una polémica por la postulación de Fuster en el Miss Perú: “Ella es una chica muy, muy mediática, es bella, ya hay -tú sabes cómo es esto- ya hay comentarios divididos: ‘a mí no me gusta, a mí me encanta’”.

MISSÓLOGO COLOMBIANO QUEDA EN SHOCK CON LA BELLEZA DE LUCIANA FUSTER

El missólogo colombiano Aitor Marín confesó haber quedado impactado con la belleza de Luciana Fuster.

“Como colombiano y amante de los concursos de belleza, yo cuando vi a esta chica me impactó muchísimo. Creo que ella de por sí es muy comercial , sé que ahora se evalúan otro tipo de cosas y tal, pero creo que ella puede ser una miss integral”, expresó de manera pública.

Por otro lado, Tonny Dueñas recalcó que Fuster debería involucrarse en casos sociales porque la organización del Miss Universo no solo busca belleza.

“Es muy mediática, es muy youtuber porque ella tiene un canal, o sea, pero basado en cómo se sigue moviendo el Miss Universo, que le sigue importando los proyectos sociales. Debe tener un bagaje o una profesión detrás de esto, pues tendríamos que analizar ese aspecto... por belleza por proyección, yo la veo muy bien”, dijo Tonny Dueñas.

