Luciana Fuster rompió su silencio sobre su participación en el Miss Perú, dejando en claro que aún no es confirmado, pero que tampoco descarta presentarse el próximo año al certamen de belleza. La modelo confirmó que se ha reunido con la organizadora Jessica Newton.

“ Desde hace mucho tiempo he tenido conversaciones, de hecho alguna vez publicamos una foto junto con Jessica Newton , pero siempre había querido esperar un poco. Como lo dije en el video, cada vez estoy más cerca, aún no es algo al 100%, pero la idea ya está”, dijo a América Espectáculos.

Al ser consultada si está dispuesta a dejar ‘Esto es Guerra’ para lanzarse a la competencia de reinas, Luciana Fuster agregó que es complicada la decisión de abandonar el reality, pues desde pequeña trabaja en el lugar.

“ Esto es Guerra es mi trabajo desde que soy chiquitita, así que es complicado, no puedo decir de la noche a la mañana que quiero , el tema del Miss Perú se tiene que conversar, es algo que se tiene que ver con tranquilidad y siempre decidir lo mejor”, puntualizó.

LUCIANA FUSTER EXPLOTA EN REDES SOCIALES

A través de unos stories de Instagram, Luciana Fuster se mostró indignada luego que el programa “Amor y Fuego” asegurara que se había teñido el cabello a rubio. La integrante de “Esto es Guerra” explicó lo que realmente se hizo en el cabello.

“Luciana se pone rubia como Flavia”, se escucha en la promo del programa de “Amor y Fuego”.

La enamorada de Patricio Parodi publicó una fotografía de su cabello y, sobre la imagen escribió: “ Quiero que me cuenten por dónde mi pelo está rubio. Se llama iluminación y me lo he hecho toda la vida. ¿Por qué no hicieron una nota igual de tonta cuando me pinté el pelo negro hace poco ?”