HACE ACLARACIÓN. Tras romper en llanto en su presentación como el nuevo jale de ‘Esto es Guerra: 10 años’, Luciana Fuster decidió aclarar el fuerte comunicado que compartió horas antes donde señalaba que está siendo víctima de bullying por su romance con Patricio Parodi. La modelo también agradeció las muestras de cariño.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo remarcó que muchas personas cercanas le han brindado comentarios positivos y le han dado respaldo ante las supuestas críticas que le llueven.

“ Gracias eternas a cada persona que hoy se tomó aunque sea 10 segundos de su día para enviarme un mensaje o dejarme un comentario positivo. Gracias por darme ánimos, fortaleza y cariño. Gracias por hacerme entender una vez más que lamentablemente existe gente muy mala que disfruta del dolor ajeno y que yo no soy la culpable”, escribió.

En esa línea, Luciana Fuster remarcó que todo tiene un límite y que es momento que se hable fuerte. Aclaró que ante una situación de bullying, nunca se debe quedar callada, sino se debe hablar, actuar y hasta denunciar.

Finalmente, la pareja del ‘Pato’ decidió aclarar que no tiene depresión, pero que sí tiene temor de caer en ella.

“Gracias a las personas que se preocupan por el momento que estoy pasando y me preguntan como estoy. Aclaro que dije “tengo miedo a caer en depresión”. No dije que la tengo, gracias a Dios. Es preocupante que haya personas que no leen, no entienden o que para herir lo sacan de contexto”, sentenció.

Luciana Fuster vuelve a pronunciarse tras comunicado. Foto: Instagram

LUCIANA ROMPE EN LLANTO EN EEG

Luciana Fuster volvió a pisar Esto es Guerra y, entre lágrimas, pidió que paren los ataques contra ella pues agregó que está sufriendo de bullying.

“Cómo me siento hoy no viene de ahora, sino que tomé la decisión de hablar de algo que hace tiempo tengo guardado. La gente se ha malacostumbrado a decirnos que eres una figura pública y tienes que soportar todo, pero no se dan cuenta que detrás hay un ser humano”, dijo la modelo.