Luciana Fuster sobre relación con Emilio Jaime: "No es un amor de verano"

“Nuestra relación no es un amor de verano”, aseguró Emilio Jaime con respecto a su romance con la modelo Luciana Fuster, con quien hace poco acaba de cumplir un mes.



“Muchas personas dicen que nuestra relación es un amor de verano, pero estoy seguro de que no es así. Conozco a Luciana hace cuatro años, es supermadura y estoy sorprendido con la calidad de chica que es. Tiene una personalidad increíble, la conozco desde que estábamos en ‘Esto es guerra teens’ y desde que la vi, me impactó”, comentó Emilio Jaime en el programa de la ‘Chola’.



En tanto, Luciana Fuster se defendió de las críticas que surgieron a raíz de que terminó su relación con Austin Palao y a los pocos días le dio el sí a Emilio Jaime.



“No creo que fue rápido (reemplazar a Austin Palao), porque mi relación no se acabó el día que dije que habíamos terminado, sino que fue desde tiempo atrás. Uno no decide de quién enamorarse, si llega una persona que me pudo hacer sentir, en poco tiempo, lo que otra persona no pudo en años... no habría mucho que pensar. Caí redondita y enamoradísima de Emilio. Me gusta porque es un chico supersincero y siempre trata de sacarme una sonrisa en cualquier momento”, indicó la modelo, quien agregó que Palao la agredió verbalmente, mas no físicamente.



“Conté que tuvo reacciones impulsivas, no llegó a tener un trato violento, pero verbalmente había cosas que sí me afectaban”, mencionó.