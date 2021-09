ARREMETIÓ CON TODO. Samuel Suárez se mostró indignado luego que Luciana Fuster lo llamara ‘sin oficio’, por un rumor que soltó el periodista de espectáculos que indicaba que la modelo estaría en saliditas con Patricio Parodi.

“El sin oficio llegó... nunca me he sentido tan ninguneado pero elegí este día en particular porque justo coincidió la ninguneada de la Fuster con una fecha especial para mí y que marca todo lo ‘sin oficio que soy’, las madrugadas editando, trabajando y llevándoles contenido”, dijo el popular Samu sobre su aniversario número 13 como reportero de farándula.

El creador de Instarándula llamó ‘monito con metralleta’ a Luciana Fuster y dedicó varias historias a recordarle que no es la primera vez que lo ningunea y que hace afirmaciones que luego resultan no ser ciertas.

En primer lugar, aseguró que los rumores sobre su romance con el Pato Parodi también salieron en Amor y Fuego, lo notaron sus instachismosas y hasta se lo comentaron personas allegadas a los involucrados. “Yo dije ‘uy están en unos coqueteos bravos’, no dije que se encamaron, que chaparon, pero la niña salió histérica, como toda la vida”, indicó el popular Samu.

LUCIANA FUSTER ES MENTIROSA

En ese sentido, recordó cuando la involucraron con Sebastián Yatra y ella salió a negarlo y ningunearlo por soltar el rumor. “Yo confió en mis fuentes, dije ‘a lo mejor yo estoy mal o ella está loca y recontra conchuda para salir bien cara de palo...’ lo dice con una convicción... y miren lo que pasó después”, dijo antes de mostrar el momento en el que la modelo confirmó que conversaba con el cantante.

“Como les quedó el ojo, yo soy de las personas que creen que lo más importante es la palabra, el día que tú quedes como un mentiroso, nunca más te van a creer, y ella tiene una listita”, dijo Samuel Suárez al recordar que también negó a Ignacio Baladán y más adelante confirmaron su romance.

Asimismo, recordó cuando Luciana Fuster hizo unas serias acusaciones contra Austin Palao y todos sus compañeros le dieron su apoyo al chico reality y nadie le creyó a ella. Por si fuera poco, también hizo hincapié en el momento en el que dijo que se iría a vivir a México porque recibió varias propuestas, aunque no se mudó al país azteca.

“En resumen, qué es lo que pasa por la cabeza de Luciana, es su costumbre ser mentirosa”, indicó Samuel Suárez.

Finalmente, habló sobre el calificativo de ‘sin oficio’. “Sobre el tema del oficio, no es oficio, es profesión y por supuesto que lo tengo claro. Es más, estoy feliz y orgulloso porque hoy cumplo 13 años desde que decidí llevar esta carrera como reportero”, concluyó el periodista.

Samuel Suárez le dedicó varias historias de Instarándula a Luciana Fuster, luego de llamarlo ‘sin oficio’. El popular Samu le recordó todas las veces que quedó mal por mentirosa.

