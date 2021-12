QUÉ ROCHE. Flavia Laos fue a la casa de su expareja Patricio Parodi al ser invitada a la revelación de sexo de la hermana del chico reality. Ambos se vieron las caras luego del ampay que protagonizó el popular ‘Pato’ con Luciana Fuster, quien rompió su silencio.

Al ser abordada por las cámaras de América Espectáculos, Luciana Fuster aclaró que ella no es amiga íntima de las mellizas hermanas de Patricio, como lo es Flavia.

“Nunca he tenido la oportunidad, me las he cruzado, las he saludado, pero obviamente no soy íntima amiga de ella”, dijo.

Respecto al encuentro que protagonizó la ‘ojiverde’ con Patricio, Luciana aseguró que no tiene problemas con ello. Como se recuerda, tras su apasionado beso, los chicos reality no oficializaron su relación sentimental.

“No, para nada, yo sé que ella es amiga de las hermanas, obviamente tenía que estar ahí las amigas más cercanas”, remarcó.