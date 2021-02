El cantante Luigi Carbajal se siente avergonzado, luego de haber sido detenido por la policía en Puerto Maldonado, por estar en un ‘privadito’ junto a Thamara Gómez, tal como se vio en el programa ‘Amor y fuego’.

“Me siento avergonzado por haber participado en ese evento, sé que no es lo correcto y no volverá a ocurrir. Sé que aún estamos en pandemia, la situación es crítica y yo he perdido a dos familiares”, comentó.

Luigi lamentó que hasta ahora no exista una ayuda para los músicos. “Estamos abandonados desde el año pasado. Por eso me vi en la necesidad de aceptar la propuesta. Hace poco ‘Armonía 10’ organizó su evento con protocolos y se lo rechazaron, estamos olvidados. Creo que la misma situación pasa Thamara, pues la situación está muy complicada”, dijo.