Luigi Carbajal: ‘Clavito’ me agredió [VIDEO]

Luigi Carbajal reafirmó que ‘Clavito’ lo agredió y fue testigo de los maltratos que le dio a la desaparecida Greis Laura y a su actual novia, Andrea Fonseca.



“Todo lo que dije es verdad, y si le escribí (a Robert Muñoz) fue para pedirle que se retracte, pero como no quiso, salí a declarar.



Estoy tranquilo, porque dije la verdad”, detalló Luigi Carbajal.



Sobre la detención del músico, al parecer en estado de ebriedad, en Barranco, prefirió no pronunciarse.



En tanto, Shirley Cherres, quien estuvo con Robert Muñoz y Andrea Fonseca en una discoteca barranquina, contó que ‘Clavito’ no estaba ‘tomado’.



“A lo mucho habrá tomado un vaso de whisky, pero eso es suficiente para que no conduzca. Nos íbamos a su casa, que queda como a tres cuadras de la discoteca”, señaló la rubia.

Por último, dijo que Andrea y ‘Clavito’ son una pareja que transmite mucho amor, pero que ‘no pone las manos al fuego por nadie’. (M.C./B.P.)



Clavito y su Chela intervenido por la Policía