Rick Nuñez, el actor peruano de ‘Luis Miguel : La serie’: ¿Cómo fue que llegó a Netflix?

Gran sorpresa causó la participación de un actor peruano en la segunda temporada de Luis Miguel : La Serie, que se emite por Netflix. Rick Nuñez interpreta a Aurelio y, a pesar de que muchos no conocen su historia, él posee gran experiencia en medio artístico delante y detrás de pantallas.

Trome conversó con Rick Nuñez, quien además es esposo de la cantante Sandra Muente, para que nos cuente detalles de su paso por Netflix y cómo fue trabajar con Diego Boneta, protagonista de la serie del Sol de México.

“Yo siempre he estado un poco detrás de la cámara, pero la actuación te pone en frente de todo”, comenta Rick Nuñez, en una entrevista vía a Zoom.

Rick, siempre estuviste trabajando en producción ¿Cómo fue que decidiste dar ese pasó de salir frente a cámaras?

Estudié teatro improvisación, claun, pero como hobby, la vida siempre me ha traído por el lado de la producción musical, de la dirección. Una vez dirigí una obra y me fue muy bien. Sin embargo, cuando le repusimos, no teníamos actor y me tocó asumir ese papel. Me sentí en la gloria.

¿Cómo fue que llegaste a una producción tan grande como la serie de Luis Miguel?

En México se generó un casting, una amiga de Sandra (su esposa) que es castinera le pidió nombres de peruanos que vivían en México para un papel, pero no calzaban en el perfil. Finalmente, mi esposa les mandó mis fotos sin que yo sepa.

Sandra Muente está enamorada de Ricardo Nuñez, a quien llama cariñosamente 'Rick'. (Instagram Sandra Muente)

¿Les gustaste para el papel?

Mi amiga después de unas pruebas me llamó y me dijo ‘Te quedaste en la serie de Luis Miguel’. Nos pusimos a gritar con Sandra y desde allí todo fue una aventura.

Tuviste que guardar el secreto hasta el estreno...

En Netflix son muy ordenados. Firmamos contratos de confidencialidad. No podíamos decir nada. El proceso fue extraordinario. Me fui a México por dos meses, pero se suspendió la producción por la pandemia y había hecho solo una escena.

¿Cómo reaccionaste cuando te dijeron que ibas a compartir escena con Diego Boneta?

Un día me llegó un correo en el que me decían que tenía que grabar una escena con Diego (Boneta). Saltamos con Sandra y le dije: ‘Voy a actuar con Diego’. Hemos estado nueve meses en México, terminamos de grabar a finales de septiembre al 2020.

Entonces la carrera de Rick Nuñez recién empieza y continuará buscando oportunidades en grandes producciones...

Con todo. Después de esto, siento que está bueno mi trabajo, ha sido muy bien cercado. Siento que si está funcionando y que puedo servir mucho para interpretar este mensaje desde un personaje a la gente. Esto me fascina. Quiero seguir haciendo lo que me gusta, estoy entregado al arte al 100% y si es el del lado de la actuación yo más feliz que perro con dos colas.