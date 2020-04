Fuerte y claro. Luisana Lopilato realizó una transmisión en vivo con su esposo. Antes de compartir una receta con sus seguidores, la actriz decidió hablar sobre los comentarios que recibió durante el fin de semana sobre el comportamiento violento de Michael Buble.

“Antes de empezar quiero decirles que leí sus mensajes y estoy totalmente agradecida, gracias por preocuparse. Es importante que estemos atentos a estas cuestiones que por suerte yo no sufro. Me puso muy contenta ver el nivel de concientización que tienen mis seguidores sobre este tema. Sus mensajes me demuestran todo el amor que me tienen”, indicó Luisana Lopilato.

Luisana Lopilato volvió a agradecer a sus seguidores. “Gracias, pero ese no es mi caso”, precisó la actriz en la transmisión en vivo que realizó con su esposo. Tras brindar este mensaje, la actriz continuó realizando postres junto al cantante.

Como se recuerda, Luisana Lopilato ya se había pronunciado sobre el tema en una publicación de Instagram, en la cual mencionó sentirse muy mortificada por los comentarios malintencionados sobre el tema. “Es increíble como son algunos seres humanos!! Mientras que atravesamos esta pandemia, y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad, incertidumbres de todo tipo! Nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas, y tenemos q soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", menciona la figura televisiva.

Luisana Lopilato también advirtió que no iba a permitir que personas malintencionadas hablen sobre su relación. “Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo y lo volvería a elegir una y mil veces más!! No es Justo! Esta persona está haciendo daño y aprovechándose de esta pandemia donde la gente está sufriendo, muriendo y encerrada, para tener fama y más seguidores. Esta diciendo mentiras que no voy a permitir porque le falta el respeto a mi familia, así que les pido a ustedes que tanto confían en mí desde hace años que no lo permitan tampoco”, continúa la actriz.

