Luisana Lopilato y Michael Bublé estarían esperando su tercer hijo ¡Qué emoción! [FOTOS]

Al parecer la familia que conforman Luisana Lopilato y Michael Bublé está a punto de crecer, pues varios medios ya informan sobre el supuesto tercer embarazo de la argentina. Según algunas fuentes cercanas, Lopilato estaría esperando a su tercer hijo junto al canadiense.



A casi dos años del nacimiento de su hijo menor, Elías, y según lo reportado por la periodista Laura Ubfal, Luisana Lopilato estaría nuevamente embarazada. El niño sería el tercer hijo de la actriz junto a su esposo, el cantante canadiense Michael Bublé.

"Los festejos fueron en familia y en Miami durante las fiestas. Y hoy podemos dar la noticia en laubfal.com y confirmar que Luisana Lopilato está embarazada de dos meses y medio", escribió la periodista sobre el nuevo hijo de Michael Bublé.

Aunque la noticia aún no ha sido confirmada por Luisana Lopilato, Michael Bublé o alguno de sus representantes, todo parece indicar que la pareja se encontraría en la dulce espera. Sus mensajes de cariño no han variado a través de los años.

Como se sabe, Luisana Lopilato y Michael Bublé son una de las parejas más sólidas de Hollywood y constantemente lo demuestran en sus presentaciones y publicaciones en las redes sociales. Ambos artistas continúan con sus carreras en la actuación y la música.

Luisana Lopilato regresará a su país natal, Argentina, en marzo para promocionar el estreno de su nueva película 'Perdida'. Por su parte, Michael Bublé se encuentra promocionando su nuevo álbum 'Nobody But Me', en Estados Unidos.

"Me encantaría tener otro hijo porque ser madre es mi mejor rol. ¡Quisiera tener veinte hijos!", expresó Luisana Lopilato en septiembre del año pasado. Al parecer, Michael Bublé no quiso hacer esperar más a su esposa y se puso en marcha para cumplir sus sueños.



Michael Bublé - Haven't met you yet Lyrics On Screen

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.