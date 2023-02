Luisito Caycho, ‘ El chamaco’, regresó al Perú luego de cinco años convertido en empresario’ y ciudadano español, pero alcanzar su sueño le costó sacrificio, lágrimas, dormir debajo de un puente y dejar de comer. Ahora, en Barcelona, donde radica tiene su propio restaurante ‘La caleta del Chamaco’ y su orquesta ‘Los Tumbalafiesta’.

“Me fui de Perú por una gira, estuve cantando en Holanda, Suiza y Noruega, y después de eso llegué a España, pero a mí me engañaron, pues las personas que dijeron que iban a apoyarme, a recibirme, desaparecieron y me dejaron en la calle (suspira), pero no me rendí, luché por alcanzar mi sueño”, cuenta.

¿Qué fue lo más difícil que te tocó vivir en este trance?

¡Uf! Trabajé como albañil, mozo, me tocó dormir en la calle, debajo de un puente con mis maletas, con la lluvia y el frío, algunos días no tenía para comer, pero sequé mis lágrimas y seguí adelante. Fue duro; sin embargo, me fui siendo un chiquillo chistocito y regresé convertido un empresario español porque abrí mi restaurante ‘La Caleta del Chamaco’ en Barcelona, tengo mi propia orquesta ‘Los Tumbalafiesta’ y llevó a artistas para que se presenten allá.

Luisito Caycho dice que durmió en la calle, debajo de un puente y hubo días que no tuvo para comer. (Foto: GEC/ Carlos Tamashiro)

¿El local es tuyo o con un socio?

Mío, lo compré con un prestamo, claro que tengo que pagarlo en diez años. En mi restaurante vendo cebiche de conchas negras y hueveras, la gastronomía peruana es un boom y se gana plata. Además, estudié tres años para chef.

¿Maduraste?

Claro, soy ciudadano español, tengo un hijito español y me llevo bien con su mamá. También estoy pendiente de mis dos hijos aquí.

¿Te vas a casar con Lucía de la Cruz otra vez?

Mi ‘cuculí’ sabe que la quiero mucho, voy a tratar de reconquistarla en estos dos meses que estaré aquí.

ENCUENTRO CON LUCÍA

El chamaco’ Luisito Caycho regresó a Perú, después de cinco años, se reencontró con Lucía de la Cruz y no descartó volver a conquistar el corazón de la criolla ya que dijo que ella siempre será su cuculí.

Lucía siempre será mi cuculí, siempre será una persona muy importante en mi vida porque fue la mujer que me ayudó mucho a poder sobresalir en esta selva de cemento, que es la farándula. Uno tiene que ser agradecido toda la vida y lo más importante es que las cosas no te pueden cambiar. Tienes que seguir siendo la misma persona humilde y sencilla”, afirmó.

“Desde que Luisito llegó hemos estado juntos, tomamos desayuno en su casa y conversamos de las cosas. Empezamos el sábado a trabajar, él va a ser animador de mis shows con la negra Petróleo y vamos a imponer algunas cosas nuevas”, contó Lucía.

Luisito Caycho ahora tiene su propio restaurante 'La caleta del Chamaco' y su orquesta 'Los tumbalafiestas'. (Foto: GEC/ Carlos Tamashiro)