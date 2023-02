Luisito Caycho se confesó con Trome y reveló todas las penurias que tuvo que pasar cuando llegó a España. Según contó, se fue a Europa hace cinco años por una gira por Holanda, Suiza, Noruega y terminó en Barcelona, pero fue engañado por algunos conocidos que prometieron ayudarlo pero finalmente lo dejaron abandonado a su suerte.

“Las personas que dijeron que iban a apoyarme, a recibirme, desaparecieron y me dejaron en la calle (suspira), pero no me rendí, luché por alcanzar mi sueño”, dijo el popular ‘Chamaco’ en entrevista con este medio.

El ex de Lucía de la Cruz confestó que cuando recién llegó a Barcelona tuvo que ingeniárselas para sobrevivir. Es así que trabajó como albañil y mozo, y hasta tuvo que dormir en las calles, llegando incluso para no tener ni para costear su comida.

“Me tocó dormir en la calle, debajo de un puente con mis maletas, con la lluvia y el frío. Algunos días no tenía para comer, pero sequé mis lágrimas y seguí adelante. Fue muy duro” , contó el ‘Chamaco’.

LUISITO CAYCHO LOGRÓ TRIUNFAR EN BARCELONA

Luego de pasar varias penurias, Luisito Caycho abrió su restaurante ‘La Caleta del Chamaco’ en Barcelona. Además cuenta que tiene su propia orquesta ‘Los Tumbalafiesta’ y ahora se dedica a llevar a artistas para que se presenten en España.

Según reveló, compró su propio local con un préstamo que tiene que pagar en 10 años y estudió tres años la carrera de chef. Ahora vende cebiche de conchas negras y hueveras.

Por otro lado, contó que ya es ciudadano español y que tiene un hijito por allá, aunque está separado de su madre y siempre está pendiente de los dos pequeños que dejó en el Perú.

