Luisito Caycho se confesó con Trome y aclaró las especulaciones que surgieron en torno a él por un reciente reportaje de Magaly Medina, donde deslizan que nunca estudió para chef en Barcelona y que inclusive el restaurante que tiene allá, ‘La Caleta del Chamaco’, no es suyo.

Todo comenzó cuando su exsocia, Karina Zaldivar, declaró para el programa de la urraca e indicó que el popular ‘Chamaco’ no era propietario del negocio dedicado a vender hueveras en España.

En ese sentido, Luisito Caycho aseguró que la mujer nunca ha sido empresaría, sino que mantuvo un romance con ella durante algún tiempo. “ Ha sido mi pareja, salía conmigo, lastimosamente como terminé con ella, una mujer despechada habla por hablar, a decir que ha sido mi inversionista y que La caleta nunca ha sido mía, si no que me contrató como imagen. ¿Una persona que es imagen va a cocinar, atender y lavar? Eso solo lo hace el dueño, imagen solo es publicitar”, acotó en entrevista para este medio.

Asimismo, aclaró que Karina Zaldivar no es la madre de su hijo español, pero que ella se enamoró de él. “Cómo no le paré balón y quiso hacer cosas feas en el restaurante, lo cerré para evitarnos problemas y porque venía para acá”, refirió.

Por otro lado, Luisito Caycho reconoció que el préstamo que sacó para abrir su restaurante está a nombre de su expareja porque en el momento en el que lo solicitó, tenía problemas con la mamá de su hijo.

Luisito Caycho asegura que sí estudió para chef en España. (Foto: Difusión)

“El contrato está nombre de ella porque era mi socia y porque en ese momento yo tenía problemas con la mamá de mi hijito y para evitar situaciones es que ella figura en el contrato, en esa parte no ha mentido”, refirió el ‘Chamaco’.

Finalmente, Luisito Caycho aseguró que será él quien pague el préstamo que sacó en Barcelona porque su expareja no tiene dinero. “A esa señora, yo la volví empresaria, ella solo ponía pestañas y de vez en cuando viajaba a Miami para traer ropa y la vendía en Barcelona. Ni bien salió el informe en Magaly, gente que trabajó conmigo la han desmentido en las redes sociales y tengo audios de la gente que me llamó y dice que yo era el dueño y que ella fue alguien con quién salía. La señora ya fue, ella ha quedado mal, no vivo de la gente, pero como mentiroso no voy a quedar, no me voy a quemar porque sé que me van a escarbar todo. La luché, la sufrí, padecí, pero no dejaré que me dejen mal, pruebas tengo”, indicó.

EL CHAMACO ABRIRÁ OTRO RESTAURANTE EN PERÚ

Luisito Caycho aseguró que continuará con su negocio, La Caleta del Chamaco, en Barcelona pero se trasladará a otro local. Asimismo, refirió que piensa abrir otro local en Perú, en San Martín, pero este lo administrará su familia.

TE PUEDE INTERESAR

Magaly revela el motivo para ampayar a futbolistas: “Hacían llorar a mi hijo, se encerraba en su cuarto”

Magaly Medina revela por qué su hijo Gianmarco se fue del Perú: “Me encanta que esté lejos”

Magaly ‘lapida’ a los profesores que tuvo su hijo en la universidad: “Unos pobres imb...”