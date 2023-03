QUÉ PALTA. Cuando pensábamos que Luisito Caycho se había reinventado en España y estudiado para ser chef de alta cocina, esto no sería así. El gerente del instituto donde dice estudiar se comunicó con el programa ‘Magaly TV La Firme’ para desmentir que ‘el chamaco’ haya sido un alumno. Incluso, también aseguran que no tiene restaurante propio en Barcelona.

Según dijo Oriel Millán, el diploma que mostró Luisito por todo lo alto es falso ante tremendo error ortográfico que tiene. Aseguró que “no ha perdido el tiempo en mirar si esta persona consta en la base de datos”.

“Yo he estudiado dos años, dos años en cocina y no solamente en ese instituto. He estudiado en más institutos, no solamente estudio yo, también mi mamá. Tengo videos en las aulas, tengo fotos ”, dijo en su defensa Luisito Caycho.

LUISITO REAFIRMA QUE SÍ TIENE RESTAURANTE EN ESPAÑA

Ante las declaraciones de Karina Zaldivar, supuesta dueña de restaurante de ‘La Caleta del Chamaco’, quien asegura que Luisito no es ni chef ni el propietario del negocio; el ex de Lucía de la Cruz ‘sacó las garras’ para defenderse.

“Ella puede mandarte el contrato de traspaso, pero ¿qué dice ahí? ¿la caleta de quién? Yo nunca voy a quedar como mentiroso . La gente que me conoce en realidad en Barcelona sabe que la caleta del chamaco no es de ahorita, es de siempre”, acotó.