Luisito Caycho, más conocido como ‘El chamaco’, dijo que Lucía de la Cruz dejó de ser su cuculí, ahora es la difunta y no quiere saber nada de la criolla.

“Desde ahora Lucía ya no es mi cuculí, ahora es la difunta porque murió para mí. Todo el amor y el respeto que sentía durante tantos años se fueron al tacho”, dijo el cantante.

Lucía pidió que dejarás de mencionarla porque te estás ‘colgando’ de ella...

Colgando de ella, no tengo por qué hacerlo. Ella tiene su nombre bien ganado y la respeto, pero yo también durante todo este tiempo me gané el mío.

¿Ya no van a trabajar juntos?

Yo no necesito de ella, tengo mucho trabajo y sigo con mis proyectos, pero con Lucía nunca más, está ‘muerta y enterrada’.

Han terminado recontra mal.

No le deseo el mal, pero nunca más quiero saber de ella.

¿Qué es lo que más te ha dolido?

Lo más que me dolió es que no supo valorar el amor y respeto que tuve por ella, para mí está ‘muerta’ para siempre.

Pero tú la llamaste malagradecida...

Mira, yo soy una persona exitosa, me sacrifiqué tantos años en Europa y tengo mi negocio ‘La Caleta del Chamaco’, en Barcelona, donde ella fue a cantar y cuando le pregunté si le había pagado ella titubeó. Por eso le dije ‘no seas malagradecida’ con la persona que una vez te apoyó cuando lo necesitó.

A lo mejor pueden conversar y solucionar sus problemas.

Estoy resentido con ella. No es justo, yo siempre la traté con amor y ella hable tantas tonterías al nivel nacional.

Lucía ‘parcha’ a Luisito por decir que se la llevará a España: “Habla huev...”

Lucía de la Cruz respondió las afirmaciones hechas por Luisito Caycho, y ha negado rotundamente las palabras del actual empresario. Durante una entrevista en ‘Magaly TV, la firme’, la intérprete criolla expresó su enojo ante las declaraciones de su exesposo.

Caycho había mencionado su deseo de llevar a la artista a España para vivir juntos y ayudarla a obtener documentos legales, aunque en realidad solo tendría la residencia comunitaria en el país europeo.

“Aquí las cosas son claras, yo voy a hablar bien claro con Magaly. Luisito tiene una tarjeta comunitaria. Luisito tiene 4 años, no tiene ni ciudadanía (…) está hablando huev...”.

“Para ir a Europa no necesito residencia. (…) ¿Para qué quiero papeles? Está hablando h… Él todavía no tiene ni siquiera residencia, tiene la comunitaria, está mintiendo a la gente, no jod... pues”.