La periodista Mabel Huertas anunció la mañana de este viernes 30 de diciembre su salida indefinida de RPP. La conductora explicó que entre las razones para tomar esta decisión se encuentra priorizar a su familia.

“Hace unos meses, luego de reflexionar en torno a mi familia y anhelos profesionales, decidí concluir mi ciclo aquí en RPP. Difícil porque significa dejar uno de los trabajos más gratificantes que he tenido . De esta manera le pongo pausa indefinida al periodismo”, escribió en Twitter.

Mabel Huertas se despide de RPP.

La conductora de ‘Encendidos’ agradeció a su equipo de trabajo por haber confiado en su desempeño durante su etapa en RPP y no olvidó desearles un próspero año nuevo.

“Gracias a Claudia Nakashima, Susana Vera y Daniel Titinger por confiar en que podía hacer este trabajo cuando llegué hace unos años y a todos los que me acompañaron en la producción y conducción. He sido muy feliz y así me voy. ¡ Les deseo a todos mis compañeros de RPP un gran 2023 ! igual que a todos ustedes, que trabajemos en la tolerancia, el respeto y el diálogo. Feliz año nuevo”, agregó.

MABEL HUERTAS Y SU DENUNCIA POR ACOSO EN EL 2020

En el 2020, la periodista Mabel Huertas denunció a través de sus redes sociales que fue acosada por un trabajador de delivery de la empresa Promart Homecenter. La conductora compartió una captura del mensaje que recibió vía WhatsApp de parte del repartidor de la empresa.

En el chat se lee que el trabajador le dice a Mabel Huertas que tiene unos ojos hermosos. “Discúlpeme el abuso”, le dice el repartidor a la periodista, mientras ella le recalca que lo denunciará. Sin embargo, eso no fue todo.

El esposo de Mabel Huertas también se vio envuelto, pues una usuaria llamada Tefha Salazar respondió a la denuncia de la periodista y le reveló que su pareja le mandaba mensajes diciendo “eres sexy”.

“ Dijo que tus ojos son hermosos, por lo menos no recibiste un “eres sexy” u otras tantas que recibo de cuando en cuando de parte de tu esposo”, le escribió la usuaria.