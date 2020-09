UN INFIERNO. Macarena Gastaldo denunció al futbolista Pato Álvarez por maltrato físico y psicológico tras la ruptura de su relación. La modelo afirma que no lo hizo en el tiempo que mantuvieron el romance porque el futbolista la amenazaba con deportarla.

En el reportaje se adjuntan pruebas de la violencia física a la que sometió el futbolista a la modelo argentina. “Nunca conté nada para que no lo boten del club (...) me dejaba inconsciente porque me reventó la cabeza”, indica Macarena Gastaldo.

“Me decía que me iba a botar del país porque su papá tenía poder”, precisa la modelo argentina. Además, Macarena afirma que los familiares de Pato Álvarez sabían de los abusos de los que era víctima. La modelo también denuncia que el futbolista tenía ataques de celos por la carrera de la modelo.

Los abusos se prolongaron a lo largo del año que duró la relación de Pato Álvarez y Macarena Gastaldo. “Se cansó de pegarme, agarrarme de los pelos, de reventarme la muñeca (...) la familia sabía que él me golpeaba, se aprovechaba de mi condición de extranjera”, denuncia la modelo.

Macarena Gastaldo denuncia a Pato Alvárez por maltrato físico y psicológico