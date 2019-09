"Macarena Vélez puede regresar a Esto es Guerra cuando haya cupo", comentó Peter Fajardo, productor del reality

El productor de ‘Esto es guerra’, Peter Fajardo, respaldó a Macarena Vélez y descartó que haya sido retirada del reality por denunciar a Adolfo Bazán por tocamientos indebidos.



“Macarena Vélez necesita estar bien (emocionalmente) y cuando ella guste... puede participar nuevamente en el programa. Ella está con un tema delicado y dijo que no se sentía bien. Fue separada, pero no descartamos que regrese cuando tengamos un cupo”, sostuvo Fajardo.



En redes sociales criticaron a ‘Esto es guerra’ por ‘darle la espalda’, tras hacer pública su denuncia...

No es por eso (denuncia). Son temas internos que ella y nosotros sabemos. Yo le escribí sobre el tema legal y le dije que llegue hasta el final con esta persona (Adolfo Bazán).



¿El regreso de Nicola Porcella está descartado?

Nicola fue separado y está descartado. Ya terminó su ciclo en ‘Esto es guerra’, pero es un personaje al que queremos mucho porque empezó con nosotros.



¿Consideras que no supo aprovechar las oportunidades que le dieron?

Sí. Es joven, como él mismo dijo, le sorprendió la fama y uno no sabe cómo va a reaccionar. Espero que tome la ayuda necesaria.



¿Ayuda profesional?

Es una ayuda necesaria, espero se mejore y esté bien. ‘Esto es guerra’ es un formato exitoso que se vende a otros países y se debe cuidar.