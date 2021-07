Macarena Velez se encuentra en el ojo de la tormenta tras un llamativo look con el que reapareció en la televisión para presentar su canción “El vacilón”.

Sin embargo, la modelo no esperaba las críticas a su físico que recibió, sobre todo la comparación con Ángela Curich.

La joven influencer se presentó en “En boca de todos” con una peluca de color azul y ropa llamativa. La crítica iba hacia una supuesta subida de peso de la modelo.

“Así que a ti te importa cómo es que me miro, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas pantis me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como da la gana, que las ladys no usan malas palabras”, se lee en la historia de Instagram.

Historias de Macarena Velez en Instagram. (Foto: Instagram @macarenav25)

Esta sería la respuesta de Vélez a varios personajes, entre ellos Magaly Medina, quien tuvo duras palabras para la modelo.

VIDEO RECOMENDADO

Reinas del Show: ¿Cómo votar por las sentenciadas Jossmery, Paula y Janet?

Reinas del Show: ¿Cómo votar por las sentenciadas Jossmery, Paula y Janet?