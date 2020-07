NUEVAMENTE ENFRENTADAS. Aleska Zambrano, madre de la hija de Said Palao criticó a aquellas persona que exageran con los filtros y ediciones en sus fotos para verse más flacas, hecho que muchos seguidores se trató de una indirecta para Macarena Vélez, la exnovia del guerrero.

Al respecto, luego de que muchos informaran a Macarena Vélez sobre lo que venía sucediendo, la modelo compartió un mensaje en sus redes sociales que muchos consideran se trata de una indirecta.

“Si estás pendiente de todas mis fotos para criticarme, no eres un hater, eres un fan confundido. Besitos”, escribió Macarena en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Aleska Zambrano no se quedó callada y envió una aclaración para todo aquellos que la señalan de haber arremetido contra la exintegrante de ‘Esto es guerra'.

“Entiendo que el guante les ha caído a muchos, yo soy libre de opinar lo que quiera. No estoy poniendo el nombre de absolutamente nadie. No hagan un mundo de cosas que no existen ni aseveren algo que no existe”, indicó la expareja de Said Palao según reporta la cuenta ‘Instarándula'.

