Macarena Vélez vive pesadilla: "Estoy pasando por un momento muy fuerte y hasta solo pienso en desaparecer" | VIDEO

Macarena Vélez lloró al contar los terribles momentos que está pasando tras la difusión de los videos en el que se ve al abogado Adolfo Bazán intentando besar a la exchica reality en una discoteca. La joven sostuvo que "hasta pienso en desaparecer", pues por este escándalo perdió su trabajo y ahora está soltera.



Macarena Vélez agregó que desde que salió a la luz el nombre de la persona que se quiso propasar con ella, muchas chicas le han escrito indicándole que "también han sido víctimas de él,.pero todo se resolverá por la vía penal"



Asimismo, reveló que está pasando por un momento muy difícil porque piensa mucho en esa situación y se despierta de madrugada recordando ese penoso episodio.

Macarena Vélez cuenta su verdad en Día D

"No la estoy pasando nada bien, no tengo ganas de salir a la calle. Ayer salí y hubo una cámara que me seguía.

No quiero hacer un show, no me interesa el show, no quiero hacer un espectáculo de esto", dijo muy afectada Macarena Vélez.



Sobre el abogado Adolfo Bazán recalcó que este la abordó cuando se encontraba sola, pues su primo la dejó sola un momento y este aprovechó para grabarla. "No tengo idea de quien es este tipo, pero desde que salió todo muchas chicas me han escrito porque han pasado lo mismo con este señor"

Asímismo, Macarena Vélez se tomó el tiempo para contestar a aquellos que la culpaban de lo que le pasó. "Me han escrito que yo tengo la culpa, por la forma como me visto...¿Acaso porque me pongo un vestido o una falta merezco que me hagan algo? ¿Yo no puedo vestirme como me de la gana?