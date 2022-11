Magaly Medina no se quedó callada y ‘rajó' sobre las interacciones ‘cariñosas’ entre Gisela Valcárcel y Facundo Gonzáles en ‘El Gran Show’. Además, se burló de los gustos de la ‘Señito’, que escoge a sus trabajadores como posibles pareja.

La polémica ‘urraca’ arremetió contra los intereses amorosos de la ‘rubia’ y que no le agradaría aparecer en coqueteos con un joven. “A mí me daría vergüenza estar en esos coqueteos, esos apachurres, dejándose toquetear y besuquear por este chico. No hemos vivido tanto y hemos pataleado tanto para llegar a donde estamos para cualquier mequetrefe hacerlo un candidato a parejita, aunque sea de jueguito”, señaló.

“Búscate a alguien que puedas mirar hacia arriba, pero a esta le encanta mirar hacia abajo, los arrastra (...) Ya, Gisela, déjate de disfuerzos porque así te va a seguir bajando el rating, vas a ver ”, agregó.

Magaly Medina está cansada de los coqueteos entre Gisela Valcárcel y Facundo Gonzáles.

De igual manera, la periodista de espectáculos de burló de la recreación de la escena de Titanic. “Creyó que estaba en su propia historia de amor al estilo de Titanic. A falta de emoción en su vida cotidiana, se inventa cosas para vivirla en el marco de su programa y como hay gente que se presta al aplausito barato, a la cochinadita”, dijo.

“¿Cómo va a hacer esta ridiculez con el ‘guerrerito’ este, sintiéndose como la protagonista de su propio cuento de hadas. Por lo menos, búscate un galán a tu altura, no te busques a un chibolo al que tú le vas a paga r”, señaló.

Por si fuera poco, comparó esta supuesta relación con la antigua pareja de Valcárcel. “ Es el síndrome Carlos Vidal. Ella cuando estaba en el apogeo de su carrera tuvo como novio a uno de los modelitos que estaba en el programa como adorno. Era uno de sus empleaditos (...) Ahora lo que hace es inventarse un romance para tratar de engañar al público que ella tiene algo o que podría tener algo con este mocoso”, finalizó.