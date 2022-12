HARTA. Así se mostró este lunes Magaly Medina al comentar la sentencia que recibió por parte de una jueza en el caso de Lucho Cáceres, quien la denunció por alumnia e injuria al llamarlo ‘basura y escoria’ en 2020.

La urraca aprovechó la conversación con su abogado para anuncIar que a partir de ahora, demandará a todos aquellos que manchen su honra y recordó que Richard Swing se ha ensañado con ella desde que hizo público su escándalo en el Ministerio de Cultura, durante la época del gobierno de Martín Vizcarra.

Según su defensor, el exfuncionario del Estado la demandó pero aún el Poder Judicial no se ha pronunciado al respecto.

“Me sigue insultando todos los días en redes sociales de una manera degradante, como si conociera mi vida, estoy harta, en mis 25 años de carrera he recibido golpes, demanda tras demanda, y siempre dije no voy a denunciar, voy a resistir, pero ahora me llega, porque no puede haber gentuza sin ningún tipo de calidad moral que pueda poner en entredicho mi calidad moral, personal y profesionar, que quieran manchar mi reputación”, dijo la urraca.

Su abogado explicó que Richard Swing ha asegurado que ‘mató a Augusto Ferrando, que le da drogas a su hijo, que sus parejas han sido drogadictas y que ella misma es una adicta’.

En ese sentido, aseguró que ya tiene preparada la denuncia. “Vamos a tener que denunicar a todos. Richard Swing será el primer demandado en mis 25 años de carrera, seis millones de soles le reparación civil le estoy pidiendo por todas las cochinadas que escribe sobre mí”, dijo Magaly indignada.

Magaly aseguró que no tolerará más que manchen su honra y empezará a demandar a sus detractores, empezando por Richard Swing.

