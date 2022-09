Magaly Medina explotó con todo contra sus ‘haters’ y Giuliana Rengifo, quien fue descubierta besándose con el notario Paul Pineda. Es así que aprovechó los primeros minutos de su programa para enviarles un fuerte mensaje.

“Mis odiadores quieren y desean con todo su corazón que el ampay hubiera sido el de mi propio esposo. Si ustedes tendrían un ampay de mi esposo con esa señora que anda hablando de todo, hace rato que lo hubieran sacado”

La conductora dejó en claro que sus enemigos quieren verla derrotada: “Desean solo mi mal verme cachuda y adornada es su sueño y el más deseado. Quieren ver a Magaly cachuda, eso es lo que quieren, reclaman y mueren por eso” , indicó la periodista de espectáculos.

Magaly habló fuerte y claro.

Magaly desmiente a la esposa del notario de Giuliana y revela chats

La conductora anunció que tiene cientos de chats y varias horas de conversación con la esposa de Paul Pineda y se animó a leer uno de los diálogos que su reportero entabló con ella.

“Señor... confío en su discreción. Me vi en la desesperación de escribirle pues esta mujer es una sinvergüenza, mis hijos mayores no me perdonarían haberme comunicado con ustedes y también tengo un trabajo que me impide escándalos. Le pido no grabar ninguna de nuestras conversaciones para no tener un problema mayor del que ya tengo. Estoy segura que tiene una relación con esa interesada que trajo hasta mi casa, leyó la periodista solo ‘para empezar’.

