¡Magaly está de fiesta! La periodista de espectáculos cumple 25 años de carrera televisiva este sábado 29 de octubre y lo celebra a lo grande junto a sus ‘urracos’, familiares y amigos de confianza. Trome estuvo en exclusiva y te contamos todos los detalles.

La popular ‘Urraca’ llegó a la ceremonia con un lujoso vestido rojo y no desaprovechó la oportunidad para posar para las cámaras en la alfombra roja. Además, entre los invitados se pudo ver a su exproductor, Ney Guerrero, junto a su pareja, el hermano de Magaly y su esposa, Damián Ode, entre otros.

Magaly Medina festeja sus 25 años en televisión. Foto: Carla Chevez

Medina brindó un discurso de agradecimiento a sus invitados, en donde resaltó la labor de sus reporteros y equipo de producción:

“Bienvenidos a todos, a quienes hicieron posible el programa ‘Magaly TV’ a lo largo de 25 años, porque si bien es cierto que yo doy la cara a mí es a la que critican, a la que atacan, pero me sostengo sobre la columna vertebral de mi equipo y han sido siempre fundamentales , chacales, reporteros, investigadores, editores, todos aunque me hagan renegar son parte de hacer un programa y sobre todo han sido parte de la historia del programa más exitoso de espectáculos de la televisión nacional”.

Magaly Medina lució un vestido rojo con una pequeña corona. Foto: Carla Chevez

Además, le envió un mensaje a todos los ‘urracos’ que trabajaron con ella desde sus inicios y con los que trabaja en la actualidad en Magaly TV, la firme:

“Gracias por venir, cuántas memorias, cuantos recuerdos, verlos a cada uno de ustedes (...) Me encanta verlos a cada uno de ustedes. Saben que no soy muy expresiva con mis afectos, pero, sin embargo, tengo recuerdos de cada uno de ustedes . Me encanta tenerlos acá, compartir con ustedes un momento porque fueron parte de este programa ”.

Por último, les brindó buenos deseos a sus extrabajadores y resaltó que el programa fue parte del aprendizaje personal y profesional de cada uno de los integrantes del equipo, en el que también se incluyó:

“ Espero que cada uno en la vida que hayan hecho luego del programa les haya ido mejor, que hayan aprovechado bien el aprendizaje, porque ‘Magaly TV’ se convirtió en una especie de escuelita y el aprendizaje que tuvimos ahí ojalá que todos lo hayan sabido utilizar en su vida cotidiana, en su carrera, en su desarrollo profesional”

Magaly Medina celebró sus 25 años de carrera en la televisión. Video: Trome | Carla Chevez

