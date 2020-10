Magaly Medina decidió responderle a Sheyla Rojas y su carta notarial , donde la exconductora de TV la acusa de mancillar su honor y le pide más de un millón de dólares de indemnización . La ‘Urraca’ también aprovechó para dar a conocer detalles del documento que le enviaron y en donde el abogado de la rubia le exige a ella y ATV que “le envíe mi número de seguro o el teléfono de mi bróker”.

“La carta del canal son como 17 páginas, es una carta que amenaza con un juicio civil porque son unitarios y son por plata. Este es un juicio que ellos consideran que el canal y yo tenemos que pagarle un millón 280 mil dólares a Sheyla, pero han pedido al canal que le envíe mi número de seguro o el teléfono de mi bróker. Estos señores viven en otra realidad, de pretender que el canal o yo tenemos un seguro o que le pagamos a una compañía de seguro internacional para pagar a cualquiera que nos entable una demanda”, dijo indignada Magaly Medina.

De acuerdo al abogado de Sheyla Rojas, “los canales de televisión como cualquier compañía grande contratan seguros, esos seguros no solamente son contra accidentes, sino con sus operaciones. Si tú tienes un programa como el de la señora medina, que es un carrito chocón, con una figura que ya ha estado recluida y tiene sentencias donde ha pagado dos reparaciones civiles, tú te vas a cubrir si tienes un problema legal. Nosotros hemos requerido de la forma más amistosa esa póliza, el gerente nos ha negado la póliza”.

Agregó que “estamos pidiendo por Indecopi, hay mecanismos administrativos que le van a exigir y usted sepa que esa póliza de repente nos quedamos chicos, con lo que ellos tienen ahí en montos para indemnizar , ni siquiera le va a costar al canal”

En tanto, Magaly Medina recalcó que la única intención de Sheyla Rojas y su defensa es la de sacarle plata al canal y a ella, pues no hizo eso con Pedro Moral cuando se sentó en 'El Valor de la Verdad’ porque sabía que su ex no tenía ni un sol