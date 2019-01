Magaly Medina: Acusan a la 'Urraca' de copiar el logo del programa de Adal Ramones ¿Qué opinas?

Magaly Medina nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta. Ante su comentado regreso a la pantalla chica a través de ATV, varios usuarios en las redes sociales han acusado a la 'Urraca' de copiona luego que presentara el logo que tendrá su programa 'Magaly Tv, la firme', que se emitirá desde el lunes 14 de enero a las 9:00 pm.



¿Por qué la acusan de copiona? Resulta que al lanzar su spot del programa, muchos usuarios en redes sociales se percataron de un detalle: el logo del espacio de Magaly Medina es idéntico (salvo los colores) al del presentador y comediante Adal Ramones.

Las críticas hacia Magaly Medina no se hicieron esperar y la tildaron desde 'copiona' a 'falta de creatividad' por esta supuesta imitación del logo de Adal Ramones.



Hasta el momento, Magaly Medina ni ningún miembro de su equipo de producción han salido al frente para desmentir o hacer su descargo.

Magaly Medina regresa nuevamente a la TV con un programa de espectáculos en su horario habitual de las 9:00pm. y en entrevista con Trome reveló que "vamos a mostrar una evolución del programa, de mí, pero la base principal será el raje. A mí no me pueden quitar eso, deseo volver a mis orígenes, no será una réplica de ‘Magaly TeVe’, que fue un programa líder durante 15 años, pero Magaly Medina sigue siendo la misma"