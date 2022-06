Magaly Medina usó los primeros minutos de su programa para agradecer el cariño de sus fans, quienes la reconocieron el pasado fin de semana en el multitudinario concierto de Karol G en Lima.

“Yo le agradezco a toda la gente joven, quizá no nacieron con mi programa, quizá crecieron con mi programa, sus mamás les daban de comer y les decían ‘si no comes toda la sopa la bruja que está en la televisión te va llevar jajajja’. Les agradezco el cariño inmenso, increíble que me demostraron en el concierto”, dijo la urraca.

Asimismo, aseguró que no suele ir a eventos masivos pero sus amigos la convencieron. “Yo no voy así nomás a conciertos pero nos llamó la atención ir con un grupo de amigos que siempre me convencen para para hacer cosas divertidas y entretenidas y realmente me he asombrado porque recibir tanto cariño.... sentí que la que iba dar el concierto era yo ”, acotó la pelirroja.

Finalmente, Magaly indicó que recibe el cariño de sus fans con humildad. “Gracias, recibo ese trato con mucha humildad, son 25 años en televisión, gracias por todo ese cariño demostrado en el concierto de Karol G. Gracias Karol G por prestarme tu concierto, lo disfruté, me encantó”, concluyó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Urraca se mostró agradecida con la generación de jóvenes que fueron al concierto de Karol G. A modo de broma, le agradeció a la ‘Bichota’ por prestarle su show.

