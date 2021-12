Andrea San Martín sorprendió el pasado 22 de diciembre al presentarse en el programa “Magaly TV: La Firme”, donde se defendió de las acusaciones que hicieron en su contra Juan Víctor Sánchez y tres niñeras que trabajaron cuidando a sus pequeñas.

Tras la difusión de audios donde se le oye bastante alterada, la modelo no sólo negó haber violentado a su hija menor, sino que además desacreditó el testimonio de las tres nanas asegurando que todas terminaron su vínculo laboral en pésimas condiciones.

“Las personas que salieron a hablar no se fueron de mi casa porque decidieron irse, porque no estaban de acuerdo con lo que se estaba, supuestamente, viviendo en casa, estas personas salen de mi casa, una porque me roba”, señaló la modelo tras señalar que posee los audios en los que la mujer reconoce su delito.

“Betzabé Penachi se va de mi casa robándome. (…) María Reyes Bordones se va de mi casa tratando de extorsionarnos a ambos (Juan Víctor) porque nos estaba solicitando dinero cuando contrajo COVID-19″, arremetió.

Le responde a Juan Víctor:

La exconductora de “La Banda del Chino” también cuestionó las declaraciones de expareja, Juan Víctor Sánchez luego que pusiera en tela de juicio su labor como madre.

“Yo tengo algunos temores como madre y le he contado a la psicóloga y a la abogada que están llevando el caso... Yo he recibido amenazas de que se quieren llevar a mi hija. Públicamente él lo hizo junto a su madre. Yo no soy el monstruo que están intentando vender, con qué intención están haciendo esto”, precisó.

Se quiebra en vivo:

Durante la entrevista con Magaly Medina, Andrea San Martín no pudo evitar quebrarse al admitir que teme que el extripulante de cabina se lleve a su hija a Estados Unidos y que no le permita verla más.

“Yo tengo algunos temores como madre y le he contado a la psicóloga y a la abogada que están llevando el caso... Yo he recibido amenazas de que me quieren llevar a mi hija. Públicamente él lo hizo junto a su madre”, sostuvo entre lágrimas.

La joven influencer finalmente dijo que no tiene problema alguno con que las autoridades investiguen las presuntas agresiones, y añadió que está dispuesta a colaborar.

“Yo me he rajado toda mi vida por esas niñas. No soy perfecta, tengo mis errores, que me investiguen todo lo que deseen en mi hogar y si tengo que abrir las puertas a diario a las entidades que están investigando, a las que agradezco, porque están haciendo una investigación continua, un seguimiento adecuado y demás”, comentó.

