ARREMETE CON TODO. Luego que Magaly Medina difundiera las declaraciones del ‘abuelito’ Ricardo Márquez, afirmando que le disparó a Angie Jibaja porque le robó dinero, la ‘chica de los tatuajes’ dijo que la ‘Urraca’ estaría ‘apoyando el feminicidio’ al darle tribuna a su agresor, y que está lucrando con ella.

La ‘chinita’ compartió los mensajes que su hermana Cielo hizo sobre la conductora de ‘Magaly TV, La firme’.

“Exigir justicia no es provocación... Magaly, no investigas nada, no sabes nada, no eres nada objetiva”, dice la publicación.

A su vez, Angie Jibaja recordó que casi muere por los balazos que le disparó Ricardo Márquez.

“Magaly, ¿estás apoyando el feminicidio? 4 balazos que casi me matan. Y los disparos a los dos policías”, tuiteó Angie.

Asimismo, agregó que lo único que busca la periodista es seguir lucrando con ella. “Más pena me da que lucres con las personas y sigas ganando con eso año tras año”, señaló.

Luego, la modelo publicó en sus redes sociales la ficha de la Policía de Los Ángeles donde se consigna que Ricardo Márquez era buscado por la justicia norteamericana.