Magaly Medina ya se encuentra en nuestro país luego de unas merecidas vacaciones junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano. Y ni bien llegó a su casa, se dio un tiempo para enviar un mensaje a sus seguidores.

A través de unos videos publicados en su storie de Instagram, la figura de televisión aseguró que ya tiene todo listo para su regreso a la conducción de “Magaly TV: La Firme” el próximo lunes 23 de enero.

“Esta mañana que llegué estaba todo nublado y miren ahora, qué buena suerte que tengo hay un sol maravilloso”, dice al inicio del video.

Tras ello, advirtió que no decepcionará a su público que la está esperando desde hace unas semanas. “Por cierto, para los que me estaban esperando, hay algunos que me estaban esperando, no todo es crítico y malos comentarios, a ellos me dirijo. Y, por supuesto, no los voy a decepcionar, este lunes agárrense bien a sus asientos… porque no saben lo que traigo”, acotó.

Por otro lado, Magaly mostró cómo la recibieron en su casa sus mascotas. En el clip, se ve cuando la conductora de TV desciende de su auto y sus tres perritos se acercan para ser acariciados por ella. “Hola. Hola. Mis bebés preciosos, mis hijos, preciosos son mis hijos. ¡Ya! Vamos”, dice la figura de ATV mientras acaricia a sus mascotas.

Magaly fulmina a Lucho Cáceres: “Es un pobre diablo y protestantes lo aterrizaron por alucinado”

Magaly Medina antes de abordar el avión que le trae a nuestro país, luego de las vacaciones que tuvo con su esposo en Viena y Budapest, se pronunció sobre la participación de Lucho Cáceres en la manifestaciones que se dieron en Miraflores y dijo que los protestantes lo ‘aterrizaron’ por ‘alucinado’ cuando gritaron ‘a la droga dile no’.

