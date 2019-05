Magaly Medina a Antonio Pavón: "Te reto a que, si Migraciones te deja entrar al Perú, te hagas un examen de cabello"

La pelea entre Magaly Medina y Antonio Pavón tiene para rato. Ahora la 'Urraca' retó al español a que se haga un análisis toxicológico si es que "Migraciones te deja entrar al país", indicó la conductora en su programa cuando le respondió al torero, quien volvió a insultarla.

Durante el programa 'Magaly Tv. La firme' entrevistaron a Antonio Pavón, vía telefónica pues se encuentra de viaje, arremetiendo contra Magaly Medina,una vez más.

"Lo de Magaly (Medina) es un caso que yo no entiendo; la verdad que ni yo, ni ninguna persona de nuestro entorno, es su amigo ahora. Todo el mundo es su enemigo (...) Esa denuncia pública que yo soy un agresor, un racista, es un recurso muy bajo", dijo Antonio Pavón.



Antonio Pavón arremetió contra Magaly Medina, sosteniendo que era una "fumadora y una consumidora", algo que la 'Urraca' respondió, muy molesta.

"Creo que te equivocas, yo nunca he dicho que tu fumas o consumes. Las cosas que te aconsejé han sido en estricto privado, nunca en público, para que veas lo considerada que fui. No sé de dónde sacas tremenda mentira. Me estás difamando. Además, te reto a que cuando aterrices en Perú, si es que Migraciones te deja entrar al país otra vez, a que te hagas un examen de cabello, vigilado, y vas a ver a quién le va a salir positivo", respondió Magaly Medina a Antonio Pavón.

Antes de terminar su respuesta a la ex pareja de Sheyla Rojas, Magaly Medina también reveló polémicos mensajes con insultos de Antonio Pavón en Instagram-el cual cerró después de llamar "india marginal" a una periodista-a sus seguidores tal como sucedió con ella el último jueves cuando difundió lo que le escribió el torero a su Whastapp.



Antonio Pavón arremete contra Magaly Medina. (Video: Magaly Tv. La firme)