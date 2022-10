Magaly Medina descargó toda su artillería contra Michelle Alexander y Ebelin Ortiz, productora y actriz de la serie Magnolia Merino, que tocó temas sobre la vida de la urraca, en especial su paso por prisión luego de su enfrentamiento judicial contra Paolo Guerrero.

“Bien graciosa de querer negar algo que era evidente”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme sobre la actriz, quien en entrevista con Carlos Orzco dijo que la serie fue grabada antes que Magaly fuera a juicio.

En ese sentido, comentó que la novela empezó cuando la mandaron a prisión y que inclusive la representan con esposas tapándose la cara, algo que negó. “En ningún momento yo bajo el rostro, yo no escondo mi cara y si levanto las manos no es para taparme el rostro, lo hacía para que el público viera lo que se me había hecho, nunca acepté que me taparan las espoas con un saco o una frazada, hacía el gesto para que todos pudieran fotografíar mis esposas”, acotó.

Magaly Medina calificó la serie ‘Magnolia Merino’ como un esperpento. “ Quisieron recrear mi vida y se quiso menoscabar mi credibilidad, imagen y reputación, fue un aprovechamiento descarado de mi imagen que quisieron capitalizar y no lo lograron . Y ahora sale una actriz a decir que fue divertidísimo, para empezar, hubieras objetado ese papel y las circunstancias en las que lo hicieron”, dijo la urraca.

Además, resaltó que Latina la detestaba a morir y si hubiera querido, les hubiera entablado un juicio por derechos de autor. “No lo hicimos porque estábamos tan preocupados por mi situación, por el plan de secuestro a mi hijo que de verdad pasaron desapercibidos pero más desapercibidos pasaron ellos porque el público les dio la espalda total, la gente tuvo el sentido común y el respeto que ellos no tuvieron ”, agregó la periodista.

