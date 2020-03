¡INDIGNADA! Magaly Medina no dudó en arremeter con todo contra ‘Válgame’ y especialmente contra el ‘Zorro’ Zupe quien hoy tildó de inhumana y bestia a la mamá de la niña Camilita, la pequeña asesinada por un adolescente en Independencia. “Hoy fue realmente asqueroso, asqueroso que un canal de televisión, que un programa de espectáculos trate temas de actualidad teniendo gente que no está preparada para eso”.

“Resulta que ahora estos payasos que abundan en la televisión y que no tienen la culpa de su existencia, porque la tienen aquellos productores, directores del programa, que los sacan de su inmundo fango de donde han venido o los encontraron a borde una acequia, los perfumaron, los peinaron, les tiñeron el pelo y los sentaron frente a una pantalla”, dijo indignada la ‘Urraca’.

“Este individuo hoy dijo algo realmente indignante, indignante porque nosotros como comunicadores no podemos promover el linchamiento público de una mujer... Esto le dijo este pobre ignorante (VER NOTA), porque es eso, un ignorante, pero no hay que echarle la culpa porque es como un monito con metralleta y va a disparar”, agregó Magaly Medina.

Magaly Medina le dice de todo al Zorro Zupe y lo tilda de ignorante

CULPA A LATINA

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ culpó directamente a Latina por poner a conductores irresponsables que promueven el linchamiento público contra la mamá de la niña asesinada. “En ese canal, Latina, tiene esa irresponsabilidad de hacer que otros lancen barros a todos lados mientras los demás se lavan las manos y miran a otro lado. Esto no puede estar pasando. Que alguien que no sé de dónde ha salido y que no sé por qué suerte de la vida lo pusieron frente a una cámara de tv tenga ese tipo de expresiones como en las redes sociales”

La ‘Urraca’ también mencionó los tuits que Rosa María Palacios publicó en contra del programa de Latina y en el lamentó que el canal no haya respetado el horario de protección al menor.

“Yo nunca había visto a Rosa María Palacios interesarse en alguien tan impresentable, pero lo ha hecho porque está en televisión, en horario de protección al menor, además en un programa donde una de sus conductoras, la famosa ‘Retoquitos’, decirle a la mamá ‘hola cómo te sientes’”

“Ya dejen de ‘vistimizarse’, las reales víctimas son las que están fuera de la pantalla y a las que ellas atacan. Cómo vas a atacar a una madre que ha perdido a su hija. Como líderes de opinión tenemos mucha responsabilidad en lo que decimos. Claro que llamar líderes de opinión a esa gentuza realmente es una vergüenza para otros que estamos bien parados aquí y que nuestra carrera nos ha costado sangre sudor y lágrimas”, arremetió la periodista de ATV.

“Ese es el riego que se corre por contratar gente inepta a gente que no sabe nada de respeto”, culminó.