Magaly Medina organizó una gran fiesta para festejar sus 25 años de trayectoria en la televisión en una hacienda en Pachacamac. Amigos y familiares de la conductora se encuentran celebrando a lo grande y Trome tuvo la exclusiva.

La polémica ‘urraca’ se lució con un vestido rojo en la alfombra roja, posando para las cámaras. Algunos de los invitados que estuvieron son Ney Guerrero, su exproductor, acompañado de su pareja; Damián Ode, el hermano de Magaly y su esposa, y más.

Como era de esperar, la presentadora llevó a su esposo, Alfredo Zambrano, quienes salieron a la pista de baile para sacar los pasos con la canción ‘Cásate Conmigo’, tocada por la orquesta Río Band. Durante el baile, la parejita sonríe y Magaly le hace una seña de que se le cae la corona.

Magaly baila con su esposo, Alfredo Zambrano. VIDEO: Trome | Carla Chevez

Discurso de Magaly Medina en celebración

Magaly Medina empezó la fiesta con un discurso de agradecimiento. “Bienvenidos a todos, a quienes hicieron posible el programa ‘Magaly TV’ a lo largo de 25 años, porque si bien es cierto que yo doy la cara a mí es a la que critican, a la que atacan, pero me sostengo sobre la columna vertebral de mi equipo y han sido siempre fundamentales ”, indicó.

“ Gracias por venir, cuántas memorias, cuantos recuerdos, verlos a cada uno de ustedes (...) Me encanta verlos a cada uno de ustedes. Saben que no soy muy expresiva con mis afectos, pero, sin embargo, tengo recuerdos de cada uno de ustedes. Me encanta tenerlos acá, compartir con ustedes un momento porque fueron parte de este programa”, finalizó.