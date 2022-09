La presentación que hicieron Christian Domínguez y su orquesta en la boda de Ethel Pozo continúa desatando polémica en el mundo de la farándula, y pese a que el cantante aseguró que hizo el baile de “El Gusano” por pedido de la propia conductora de “América Hoy”, Magaly Medina volvió a lanzar una dura crítica en su contra.

Para la ‘Urraca’, no existe justificación alguna para que el cumbiambero se haya quitado la camisa en pleno show, pese a que se trataba del matrimonio de su jefa y no un concierto de su orquesta.

“(Ethel Pozo) quizá quería que haga su baile del gusano, pero no tenía necesidad alguna de quitarse la camisa. Eso es cuestión de pensar, es cuestión de tener un poquito de criterio, de sentido común”, criticó.

Magaly Medina lanzó duros calificativos contra el líder de la Gran Orquesta Internacional por intentar justificar el porqué se quitó la camisa en frente de todos los invitados de la boda de Ethel Pozo.

“Encima tira la camisa y después, seguro, esa camisa la recogió cochina y luego se la volvió a poner, o sea, asqueroso, ese show fue deplorable y asqueroso por donde lo mires, nada fino”, añadió.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

El artista aseguró que hizo el polémico baile de “El Gusano” por pedido de Ethel Pozo. “Ustedes son testigos que yo me paré al final, dije chau, cuídense mucho, pero mi jefa me dijo: ‘tú no te vas a ir sin el baile del gusano’”, reveló

