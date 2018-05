Magaly Medina no va más en Latina... al menos por ahora. La conductora fue suspendida temporalmente de la programación del canal del mundial después de ser víctima de ataques en redes sociales por las declaraciones de la 'Urraca' sobre el caso de Paolo Guerrero.

Magaly Medina fue la encargada de dar la noticia de último minuto durante su programa 'La Purita Verdad'. Las palabras de la conductora y posteriormente un retuit en redes sociales hicieron que los usuarios arremetieran contra Latina.

"Debe ser bien difícil la situación de Guerrero. Yo entiendo personalmente que tengas una verdad y que un tribunal no te la crea. Una vez me pasó en la vida: no creyeron mi verdad, sabiendo cuál era, teniendo mi conciencia tranquila. Suele suceder, Paolo Guerrero. Así son las cosas", dijo Magaly Medina en su programa.

Magaly Medina sobre Paolo Guerrero

Pero no todo quedó ahí. Tras sus declaraciones, Magaly Medinacontinuó la polémica en redes sociales. Algunos usuarios estuvieron de acuerdo con la posición de la conductora, y ella no dudó en compartir uno de ellos con un 'SALUD!' agregado.

Pero la gran mayoría de tuiteros se mostraron en contra de Magaly Medina y crearon el hashtag #LatinaDespideAMedina. Esta situación puso en una complicada posición a Latina, canal que tiene los derechos exclusivos del mundial Rusia 2018. A través de la TV y redes sociales, se decidió informar sobre la suspensión temporal de la periodista.

Hasta el momento, Magaly Medina no se referido a su suspensión por ninguna de sus redes sociales. La conductora ha preferido no responder a ninguno de sus seguidores y usuarios, quienes celebran la sanción que Latina le ha dado.

Pese a que no ha dado ninguna declaración, Magaly Medina sí decidió compartir una publicación vía Instagram después de salir de Latina. Una fotografía muestra a la conductora de lo más relajada disfrutando de su primer desayuno en casa tras ser separada del noticiero.

"Desayunito en la camita", escribió Magaly Medina. Todo parece indicar que la conductora está dispuesta a tomar con buen ánimo la sanción del canal y disfrutar de sus días alejada de la TV. ¿Regresará con su programa tras terminarse el mundial Rusia 2018?

