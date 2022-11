¡FUERTE Y CLARO! Magaly Medina criticó actitud de Josimar frente a su equipo de TV, esto luego que el salsero se mostró incómodo y pidió que no lo graben de cerca. “No me pongas la cámara en la cara”, dijo en el aeropuerto.

Ante ello, la ‘urraca’ le recordó al cantante que es la prensa quien ayuda a mantener vigente al artista.

“Ay Dios mío es intocable, por favor (...) Deberías estar acostumbrado, deberías dar gracias a la prensa, al público y las críticas, porque de eso vive el artista”, manifestó.

Josimar regresó a Lima para un gran espectáculo junto a otros artistas, pero fue cancelado horas antes.

Magaly Medina a Josimar: “No somos agencia de relaciones públicas”

La conductora enfatizó que su programa no es una agencia de relaciones públicas. “Él solo le habla a aquellos que lo sobonean. Nosotros no somos alfombra de nadie, no somos lecho de rosas (...) Vamos a decirles a todos lo que no nos parece”, dijo.

“Su comportamiento como hombre a nosotros nunca nos ha parecido bueno (...) Cómo abandonas y dejas tirada a una chiquilla con una panzota”, expresó.

