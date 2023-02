¡UYYY! Magaly Medina afirmó que Melissa Paredes habría puesto el grito en el cielo luego que la ‘urraca’ reveló que su Activador, Anthony Aranda, no pagó la cuenta del exclusivo club donde pasaron el fin de semana. Según la conductora de Magaly TV: La Firme, fue la actriz la que se encargó de todos los gastos.

“Yo que creo que no agradó es que me dijeron que la que pagaba la cuenta era ella, creo que eso no le gustó, que evidenciemos a su Activador, como alguien que no puede pagar la cuenta de un club o restaurante”, manifestó entre risas.

Además, Magaly Medina respondió tajante a las acusaciones de Melissa Paredes, quien dejó entrever que la pelirroja tendría auspiciadores para que hable mal de ella.

“El único auspiciador que tengo es mi marido, se lo permito porque se quiere dar el gusto, y él quiere, es exitoso, no un muerto de hambre”, expresó.

¿QUÉ DIJO MELISSA PAREDES SOBRE MAGALY MEDINA?

En Préndete, Melissa Paredes arremetió contra Magaly Medina por revelar presuntas quejas por su presencia en un club privado. La modelo afirmó que la ‘urraca’ es clasista y racista.

“No entiendo por qué agredir, eso me parece clasista, racista y de verdad me parece repugnante la forma en la que ayer tocó ese tema para qué”, dijo.

