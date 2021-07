Magaly Medina se pronunció sobre como Maricarmen Marín lleva el tema de su embarazo y la comparó con Natalie Vértiz. “Natalie Vértiz es una modelo que bien podría decir yo soy la reina, yo soy princesa con más derecho que Maricarmen; pero a ella la veo como una mujer moderna, una mamá moderna. Es una mujer que hace entrevistas, no necesita cambiar pañales en televisión”, manifestó.

Todo comenzó cuando ‘La Urraca’ opinó que pareciera que en Mujeres al Mando tratan de explotar comercialmente el embarazo de Marín. “Ni siquiera se le nota la pancita; pero ya están todos los días haciendo una especie de telenovela, por capítulos, del embarazo. Hoy día era aprender a cambiar pañales, hacer la leche y ayer fue ... alguién le regaló unos guantes de box”, afirmó.

Por el contrario, la periodista destacó como lleva su embarazo la modelo Natalie Vértiz. “Ella bien podría decir yo soy la reina. Ha sido miss y con más derecho que Maricarmen podría decir yo soy la reina, yo soy princesa”, manifestó.

Agregó que Natalie es una ‘mama moderna, que no necesita salir en pantallas con habitos largos’. “Es una mujer moderna que trabaja, hace entrevistas, sale con su pancita. Hasta el momento no la he visto cambiando pañales en televisión, estar dando clases de cómo hacer el biberón, ni nada por el estilo. Lo que ella hace es lo que hace cualquier mujer embarazada, porque estar embarazada no es una enfermedad”, opinó.





La periodista añadió que estar embarazada ‘no es un motivo para chantajear emocionalmente al público’. “Sale conduciendo, con su panza en bikini. Haciendo las cosas de la casa, haciendo mucho ejercicio, haciendo vida sana, trabajando en sus redes sociales. Eso es”, dijo ‘La Urraca’.

MAGALY MEDINA APLAUDE A JEANETTE ENMANUEL

Magaly Medina también se pronunció sobre el episodio protagonizado por Jeanette Enmanuel de Santa Natura y la periodista Thaís Casalino, cuando ésta le dijo que le ponga el nombre a la ‘Princesita’ de Maricarmen Marín: “Hablan de princesitas, ya no es la época, ahora hablemos de mujeres empoderadas, fuertes, que saben lo que quieren y saben a dónde van”, manifestó la empresaria.

“Jamás he escuchado una frase tan bien puesta, tan bien dicha. Es cierto no es epoca de princesitas.... No es época de esas. Ahora los principes son unos patanes como John Kelvin. Cuento de adas ahora no exiten..... Bien dicho Jeanette Enmanuel”, manifestó.

