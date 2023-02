Magaly Medina reveló que mañana tendrá la esperada entrevista con Verónica Linares para su canal de Youtube, ‘La Linares’ luego que la ‘Urraca’, a través de su cuenta de Instagram, le dijo que ponga fecha y hora al conocer que Gisela Varlcárcel, le sugirió que tenía que ‘aprender a escoger’ a sus invitados .

Magaly, hace unos días Verónica Linares contó que ya habían pactado para la entrevista que te hará ¿cuándo se dará?

Es cierto. Haremos la entrevista mañana, muy temprano y será en mi casa.

¿Y vas a responder lo que le dijo Gisela que te pregunte de los viajes en primera clase que haces y que la llamaste ‘pituca’ cuando ella lo hizo?

Primero tengo que escuchar las preguntas, desconozco lo que Verónica me preguntará... aquí no hay filtros ni pautas.

Bueno, comentaste que te importaba tres pepinos lo que piense Gisela

Así es.

Verónica Linares y Magaly Medina frente a frente.

¿QUÉ DIJO GISELA A LA LINARES?

Verónica Linares no imaginó la reacción que tendría Gisela Valcárcel cuando le confesó que uno de su deseos era poder entrevistar a la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’, Magaly Medina.

Todo sucedió mientras Verónica Linares entrevistaba a la presentadora de “El Gran Show” para su canal de YouTube. En un momento de la entrevista, la periodista le recordó a Gisela el enfrentamiento que tuvo con Magaly Medina este año.

“¿Por qué estuviste hablando de Magaly en el programa, en esta temporada? A mí me sorprendió. Espero que en algún momento poder tener a Magaly también en la Linares”, comentó Linares.

“Tienes que aprender a escoger Linares”, respondió sin pensarlo mucho Gisela Valcárcel. No obstante, la compañera de Federico Salazar defendió su posición: “Son personajes muy ricos, para bien o para mal”.

Gisela Valcárcel no se quedó satisfecha con la respuesta y respondió que había otros personajes de la TV que le podrían dar buen contenido. “¿Por qué no dices entonces que yo soy un personaje rico con Giuliana Rengifo? ¿Por qué yo no puedo ser un personaje rico como Johanna San Miguel o Korina Rivadeneira?”, dijo la mamá de Ethel Pozo.

Tras escucharla, Verónica Linares explicó que, al igual que ella, Magaly Medina son personajes que se han mantenido un largo tiempo en la TV. “Son personajes ricos, pero... una vez yo te saludé por tus 30 años, pero son 30 años que estás arriba, o sea no son 30 años que empezaste subiendo poco a poco, sino 30 años en los que estás arriba desde el principio”, respondió.

Gisela Valcárcel no contradijo a la periodista, pero sí le pidió que en caso logre concretar la entrevista con la figura de ATV traslade alguna de sus preguntas.

“Si la entrevistas necesito que le hagas una pregunta, aunque te puedo pasar unas tres. Le puedes preguntar cuando dijo que yo era una ‘pituca’, usó esa palabra, que yo me creía porque viajaba en primera clase, dile qué se siente viajar en primera clase, y si iría en económica Lima-Madrid”, señaló.