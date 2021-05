Magaly Medina tomó unos minutos de su programa de este jueves para referirse a los ataques que vienen sufriendo los reporteros de distintos canales de televisión, presunamente relacionados con los militantes y simpatizantes del partido de Pedro Castillo.

“Como periodista tengo que condenar la violencia contra los periodistas. Esto que hemos visto en los últimos días es algo alarmante (periodistas de Canal N agredidos durante mítin en Ayacucho), esta persecución que pudo haberse convertido en algo más violento y que tengamos que lamentar”, dijo la Urraca.

Asimismo, aseguró que no se puede azuzar a la violencia contra la prensa, refiriéndose a las palabras de Pedro Castillo, quien dijo que revelará los sueldos de los conductores de televisión. “Son adjetivos que están azuzando mucho los ánimos que ya de por sí están enardecidos en el Perú, más aún en el Perú profundo, en nuestras provincias”, indicó.

La conductora de Magaly Tv La Firme recalcó que’ solo somos el nexo entre el público y las personas públicas y entre la noticia’. Al mismo tiempo, recordó sus épocas de reportera en la calle. “Yo sé lo que es estar sometida a la violencia, yo he vivido las épocas del terrorismo, he cubierto huelgas, paralizaciones que casi me he sentido asfixiada por gases lagrimógenos en las calles, pero esta violencia no nos está conduciendo a nada”, reveló.

La Urraca aserguró que el país ya está dividido y polarizado como para ahora tener que soportar agresiones a la prensa. “Los reporteros no tienen la culpa, son trabajadores como cualquier otro, ellos no son los dueños de los canales, somos simples obreros, los dueños son otras personas”, indicó. En ese sentido, también resaltó que los periodistas estuvieron en la primera línea de batalla contra el Covid-19, al igual que médicos, enfermeras y policías.

Magaly mostró su preocupación porque estos ataques puedan terminar con ‘periodistas golpeados, magullados, masacrados’ y le pidió a Pedro Castillo que haga un llamado a la cordura, pero ‘con sus actos’. “No hay prensa vendida, incluso hay conductores, programas y medios de prensa que los defienden abiertamente, acá hay para todos”, agregó.

LAMENTA ATAQUES A REPORTERO DE JULIANA

Magaly Medina también comentó que vio el noticiero de ATV conducido por Juliana Oxenford y lamentó que uno de sus reporteros, que estaba transmitiendo en vivo, fue agredido verbalmente por gente que estaba cerca.

“Creo que los medios de comunicación tendría que tomar una acción fuerte si la violencia continua porque esto puede terminar en linchamiento. Dos periodistas, una reportera joven y un camarógrafo, que además ha pertenecido a mis filas, los dos solamente siendo perseguidos por esta turba enardecida, violenta. Qué tal si no lograban escapar, felizmente apareció la policía”, dijo la Urraca.

