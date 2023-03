Tiene sus arreglitos. Magaly Medina se atrevió a contar los tratamientos estéticos que se realiza, esto ocurrió durante la entrevista que le realizó Verónica Linares para su canal de YouTube.

La Urraca habló del tema cuando Verónica le dijo que usa hilo dental en verano: “Con hilo dental siempre me pongo para la piscina y la playa porque puedo darme ese lujo . El día en que me ponga rolluda y celulítica, con la piel arrugada, de repente no la haga”.

Es en ese momento que reveló que mantiene su cuerpo no solo con ayuda de nutricionistas, sino que también paga a médicos para realizarse tratamientos estéticos: “No solo es nutricionista, de verdad pago máquinas”.

Magaly Medina admite que se aumentó los glúteos

¿Te ha puesto glúteos también?, preguntó Linares. Magaly no se quedó callada y respondió los tratamientos estéticos a los que se somete para aumentarse un poco el trasero.

“ También lo he hecho, para eso está el hialurónico (…) ¿no te pones el tarrote no? Tampoco voy donde cualquier carnicero que te pone biopolímeros, tiene que ser sustancias como la grasa que vuelvan a reinsertarse”

Además, revelo que apenas notas que su piel tiene celulitis se somete a tratamientos estéticos con aparatos especiales: “ Y las máquinas, me noto un poco de celulitis y voy a que me pongan encimas . Hay de todo ahora, la ciencia media y la estética ha avanzado tanto”.

Por último, expresó que varias personas creen que se ha operado el rostro para quitarse las arrugas y tiene que explicar que no es así.

“ Por eso es que no me he jalado la cara, la gente no me cree. La vez pasada me hice Morfeus que es esa máquina que se hace la Kardashian, que son agujitas, me lo hago en todo el cuerpo. Prefiero eso a hacerme una cirugía ”.