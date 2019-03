Magaly Medina se pronuncia sobre el supuesto ampay comprometedor de Sheyla Rojas | FOTOS

Magaly Medina no tiene pelos en la lengua. Por eso, cuando le preguntaron por el rumor que soltó el Zorro Zupe en Latina, sobre un artista que pedía intercambiar un ampay por unas declaraciones exclusivas.

Muchos rápidamente pensaron Sheyla Rojas y el programa de Magaly Medina, al ser la Urraca quien publicó en su programa recientemente unas declaraciones de la rubia refiriéndose al ampay de Pedro Moral con Doménica Delgado, pese a que no puede hablar para otro canal que no sea América TV.

"¿Qué harías si tu producción tiene un ampay de una persona de otra canal y esta persona te dice que no saques, a cambio de declararte a pesar de que no puede hacerlo. Hay un ampay que no ha salido porque hay un 'change' ahí", dijo el 'Zorro' Zupe a Peluchín, dejándolo muy sorprendido.

Zorro Zupe suelta rumor sobre Sheyla Rojas

Por eso, a través de redes sociales, varios usuarios le escribieron a Magaly Medina, quien se encuentra en Estados Unidos, para saber qué de verdad tenía ese rumor y, sobretodo, si se trataba de ella. La conductora no dudó en contestar, negando rotundamente que haya hecho algo así.

Magaly Medina responde sobre supuesto ampay

"Yo no me juego con mi trabajo. Si tuviera ese ampay sin dudarlo lo saco al aire. ¿Crees que me guardaría un ampay y todo por unas declaraciones a cambio? Noooo. Jamás", escribió en Instagram Magaly Medina.

Magaly Medina responde sobre supuesto ampay

Recordemos que hace algún tiempo, cuando Magaly Medina tenía las imágenes de Mario Irivarren junto a Ivana Yturbe en horas de la madrugada, la conductora contó que Jefferson Farfán ofreció darle una entrevista exclusiva desde Rusia.

Sin embargo, la 'Urraca' dejó en claro que solo una vez había cometido el error de no sacar un ampay de una amiga, y se arrepintió toda la vida de hacerlo. Por eso, desde entonces, no lo volvería a hacer.