Magaly arremete contra Luciana Fuster: “Vete a tu casa, a una universidad y estudia una carrera”

En la última edición de su programa, Magaly Medina cuestionó a Luciana Fuster por haber enviado un comunicado en el que pide ya no la critiquen pues está a punto de caer en la depresión.

En su pronunciamiento, Magaly Medina le recomendó a Luciana Fuster que se retire de la TV pues considera que este mundo no es para ella. Además, le dijo que estudie una carrera si no quiere que la critiquen.

“Tú te expones a eso al ser parte de esos capítulos telenovelescos, no utilices tu vida personal y no te prestes al juego de los guionistas de ese programa”, dijo Magaly Medina, indignada con el comunicado de la joven modelo.

“Después dice ‘tengo 23 años’ ¿23 años?, entonces vete a tu casa, anda a una universidad y estudia una carrera ¿Qué haces aquí?”, le recomendó Magaly Medina a Luciana Fuster.

LUCIANA LLORA EN EEG

Luciana Fuster volvió a Esto es guerra y , entre lágrimas, pidió que cesen los ataques que viene recibiendo. Horas antes, la joven modelo había enviado un comunicado en el que mencionó tenía miedo caer en la depresión.

Luciana Fuster regresó al reality ‘Esto es guerra’ por los 10 años y en su presentación derramó lágrimas al confesar que no la pasa nada bien debido a que en la calle la insultan con fuertes calificativos.

“Cómo me siento hoy no viene de ahora, sino que tomé la decisión de hablar de algo que hace tiempo tengo guardado. La gente se ha malacostumbrado a decirnos que eres una figura pública y tienes que soportar todo, pero no se dan cuenta que detrás hay un ser humano”, dijo la modelo.