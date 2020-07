Magaly Medina confirmó esta noche que dio positivo al coronavirus y lejos de guardar cuarentena, la periodista manifestó en vivo que seguirá al frente de su programa de tv desde su casa y junto a su productor y un camarógrafo que ya han superado la enfermedad y están ‘inmunes’. Sin embargo muchos se preguntan dónde y desde cuando se contagió del Covid-19.

De acuerdo a lo que especulan en redes sociales y a las propias publicaciones de Magaly Medina en sus rede sociales, el primero en contagiarse habría sido su esposo, el notario Alfredo Zambrano, quien fue duramente criticado por haber violado la cuarentena hace unas semanas y asistir al cumpleaños de un amigo cercano.

Esta lluvia de críticas también habría causado molestia en Magaly Medina, por lo que ella salió a responder a sus críticos indicando que “los trapitos sucios los lava en casa” y no tenía por qué hacer publico lo que le dijo a su esposo.

EL ALMUERZO FAMILIAR DE MAGALY MEDINA

Posteriormente, la misma Magaly Medina publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram donde se puede ver una celebración, también en cuarentena, en su casa. Ella misma reveló que se trató de un almuerzo familiar y justificó que llevo a todos a su casa, pero que previamente les había realizado la prueba rápida a todos.

Precisamente, sus detractores aseguran que este habría sido el momento en que Magaly Medina contrajo el coronavirus aunque ella no ha manifestado nada al respecto y solo ha revelado en su programa que se enteró la noche del jueves de sus resultados a la prueba molecular que se realizó.

Magaly Medina informa que tiene COVID-19 (TROME)

MAGALY MEDINA SEGUIRÁ CONDUCIENDO SU PROGRAMA EN VIVO

Magaly Medina decidió sincerar su estado de salud con sus seguidores y aseguró que no tiene síntomas y por lo tanto seguirá al frente de su programa diario. “Yo voy a pasar la cuarentena con ustedes, el resultado que me llegó tarde en la noche me dio positivo al COVID, estoy infectada. Hasta mis nuevos análisis no voy a poder hacer mi programa desde el set”, precisa la conductora.

Como se recuerda, Magaly Medina se sometió a una prueba de coronavirus el día lunes tras haber presentado un cuadro de gripe que le obligó a cancelar la emisión de su programa el día martes. El míercoles 8 de julio, la conductora explicó que se sometió a un hisopado por el bienestar su familia sus trabajadores. “Toda la gente que está trabajando conmigo aquí ya dieron positivo, ya se contagiaron, sólo vienen para hacer el programa y luego se van. Desde acá los acompañaré, felizmente soy una chola bien recia, el martes me sentí fatal como si fuera una gripe fuerte”, indicó en su programa.

NEY GUERRERO POSITIVO A COVID-19

A través de su cuenta de Instagram, Rodrigo González reveló que el productor Ney Guerrero está contagiado de coronavirus. La noticia generó gran sorpresa y preocupación en redes sociales por el estado de la expareja de Magaly Medina.

“Último momento: Ney Guerrero da positivo a prueba molecular de coronavirus”, se lee en el breve mensaje que compartió el exconductor de ‘Amor, amor, amor’ en sus redes sociales.

