Magaly Medina regresó con su programa, tras un día de ausencia, y respondió a las decenas de críticas en su contra por persistir en salir al aire, pese a haber dado positivo al coronavirus. La periodista, fiel a su estilo, aseguró que es una chola terca y que siempre le ha importado ‘tres pepinos lo que le digan los demás'.

Desde su vivienda, Magaly Medina se presentó en pantallas y respondió a las críticas. “Siempre van a haber críticas cuando se trata de mi personaje en televisión”, aseguró la conductora de ‘Magaly TV, La Firme'.

“Yo les quiero decir una cosa, yo soy una chola muy terca desde muy chiquita. Y a mí me decían ‘salte de la televisión', ‘no hagas ese programa’, pero siempre me ha valido tres pepinos (estos comentarios), porque en mi vida he hecho lo que he pensado que es correcto”, afirmó.

Magaly Medina añadió que siempre ha dirigido su vida con su instinto, para adelante y sin mirar para atrás. “Sin pedirle nada a usted, o a usted, o a usted”, agregó desafiante.

También dijo que nadie ‘le ha ayudado a llegar a donde está’, que ‘ha chambeado duro y parejo’ y que ‘se ha manchado los zapatos desde chiquita’.

Para finalizar su comentario, Magaly Medina afirmó ‘que las explicaciones no van’ y comenzó con el primer reportaje de su programa.