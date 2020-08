NO LO SOPORTÓ. Magaly Medina entrevistó al cantante Leonardo Delgado de la agrupación León y su Tripulación. Durante la tensa entrevista, la conductora acusó al artista de 23 años de ser un irresponsable por animar fiestas privadas durante una crisis sanitaria global. No obstante, el intérprete de “Una Lady como tú” también recordó que la Urraca hizo trabajar a su personal cuando ella cayó enferma de Coronavirus.

La conversación llegó a su punto más tenso cuando Magaly Medina indicó que el cantante es un vago y que se busque otro trabajo. Fue en ese momento que Leonardo Delgado recordó que la conductora no dejó de trabajar desde que empezó la cuarentena.

“A ti no te voy a respetar como respeto a músicos de trayectoria”, expresó Magaly Medina. El cantante le respondió “entonces yo pierdo el respeto de usted por trabajar cuando está prohibido (..) pero señora, yo le hago una pregunta ¿usted cómo se contagio de Coronavirus? Cuando usted se enfermó de COVID todo su set trabajó”.

El cuestionamiento del cantante le generó un coleron a la conductora de televisión, quien mando a cortar la entrevista. “Todos fueron con bioseguridad, me vas a decir a (...) entraban como si fueran astronautas, yo contigo muchachito malcriado no me vas a venir a cuestionar, yo con ignorantes no discuto, sáquenlo de mi set”, expresó la Urraca.

Magaly Medina peleó con el salsero León. (Magaly Tv. La firme)