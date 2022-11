Le da con palo. Magaly Medina dedicó minutos de su programa para criticar el debut de Yahaira Plasencia como conductora en ‘Más espectáculos’, espacio televisivo emitido por América Televisión.

La ‘Urraca’ no tuvo compasión con la ‘Reina del totó': “Alguien tuvo la idea grandiosa de poner a Yahaira Plasencia en la mañana como conductora. Qué risa me da, a alguien que no tiene el lenguaje necesario, el vocabulario, el verbo”.

La periodista de espectáculos dejó en claro la falta de experiencia de la salsera durante la conducción del magazine matutino.

“Lo único que hacía es que estaba tan desesperada que agarraba el audífono que la conecta con el productor en el switcher y que le van indicando, sobre todo, a los novatos a los que no tienen un poco de neuronas , le van diciendo lo que tienen que preguntar, que acotar, que opinar”.

Además, dio a entender que el audífono con el que contaba sería para darle todas las indicaciones del programa, incluso lo que tenía que decir, a diferencia de Choca, quien ya cuenta con una gran experiencia como conductor.

“Lo tiene el otro conductor, pero por supuesto para él que si tiene neuronitas le sirve para decir, ‘mira a esta cámara, desplázate, se te acabe el tiempo’, para este tipo de indicaciones. En este caso, Choca no es un desneuronado ”

“En el caso de Yahaira es para decirles que cosa van a opinar, que tienen que decir para que no se queden mudas y congeladas. Pobrecita, si ni siquiera está enterada de su vida propia, como va a estar enterada la de los demás”

Por último, Medina le envió un puyazo a Yahaira y a su rival televisiva, la ex chica reality Jazmín Pinedo: “Hasta cuando vemos a este tipo de conductoras, extrañamos a Jazmín Pinedo”.

Magaly critica a Yahaira como conductora. VIDEO: ATV

